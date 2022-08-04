Киев, , 10:33 — REGNUM С 1 сентября 2022 года на Украине начнётся массовая приватизация. Об этом 4 августа сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале.

Денис Шмыгаль Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация», — написал он в своём сообщении.

Также Шмыгаль уточнил, что ранее такая задача была поставлена украинским лидером Владимиром Зеленским и затем Верховной радой были приняты соответствующие законы.

При этом украинский премьер-министр отметил, что правительством страны для предстоящей приватизации были разработаны необходимые нормативные акты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что российские войска охраняют Запорожскую АЭС (ЗАЭС), станция работает в штатном режиме, однако действия Украины угрожают ядерной безопасности.