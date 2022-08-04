Черноземельский район, Калмыкия, 4 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Калмыкии бывший глава Нарынхудукского сельского муниципального образования (Черноземельский район) попал под следствие за растрату вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 4 августа.

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Следователи полагают, что с сентября 2017 года по июнь 2018 года на тот момент глава Нарынхудукского сельского поселения продал имущество, состоящее на балансе муниципального образования. Деньги он потратил. Ущерб превысил 454 тыс. рублей.

В настоящее время подозреваемый является депутатом собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Калмыкии.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.