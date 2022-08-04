Екатеринбург, 4 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. На берегу реки Патрушихи в Екатеринбурге появится парк. Концепцию благоустройства представили на заседании Совета по развитию общественных пространств, сообщили журналистам в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Концепция предполагает разделение берега реки на две зоны. На одной из них появится набережная, на которой расположатся зоны отдыха. Правый берег останется зелёной зоной. Здесь обустроят небольшие тропы для туристов.

Концепцию проекта подготовило бюро Санкт-Петербурга MLA+. Проектировщики также предлагают укрепить берега Патрушихи без использования бетона. Это позволит сохранить естественный вид территории.