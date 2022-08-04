Оренбург, 4 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Оренбурге разрастаются стихийный свалки строительного мусора. Общественники оценили масштаб нелегальных свалок во время мониторинга, сообщили 4 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного отделения Общероссийского народного фронта.

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Активисты отметили, что полигоны с мусором, преимущественно строительным, образовались после сноса аварийных строений и недостроев. Свалки разрастаются и представляют реальную угрозу жителям близлежащих домов. Представители Общероссийского народного фронта добиваются от мэрии Оренбурга ликвидации стихийных свалок.

По данным общественников, строительным мусором оказалась завалена территория на углу улиц Комсомольской и Григорьевской. »Мы в шоке от того, что здесь увидели. Свалка находится на перекрестке дорог в самом центре города. Кроме эстетического аспекта, обращает на себя внимание качество жизни жителей соседних домов: есть опасность получения увечий, потому что свалка не огорожена, место притягивает к себе охотников поживиться металлом и остатками стройматериалов. Кругом заросли кустарника и сорной растительности. Разве этого достойны горожане?» — поделилась своими впечатлениями член регионального штаба Народного фронта в Оренбургской области Светлана Рогачева.

Ситуацию в переулке Трофимовском активисты сравнили с катакомбами. Здесь имеются остатки фундамента и стен строения, гора деревянных конструкций, представляющая пожарную опасность.

Возле снесенного здания возле ТЦ «Радуга» обнаружена заброшенная, зарастающая травой площадка с множеством сухих веток. Выяснилось, что участок не числится на публичной кадастровой карте. Следовательно, это общегородская земля и за ее санитарное состояние отвечает администрация Южного округа Оренбурга, подчеркнули в ОНФ.