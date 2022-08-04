Токио, 4 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Компания Toyota сообщила о 42-процентном сокращении операционной прибыли за II квартал 2022 года, в то время как крупнейший в мире автопроизводитель сталкивается с растущими затратами на сырье и производственными проблемами в связи с локдаунами в Китае. Об этом 4 августа пишет Financial Times.

Toyota

Операционная прибыль японской компании за три месяца с апреля по июнь 2022 года составила 579 млрд иен ($4,3 млрд) по сравнению с 997 млрд иен годом ранее, поскольку ее производство страдает от глобального дефицита микросхем, подкосившего автомобильную промышленность мира. В течение II квартала компания трижды снижала месячные производственные показатели.

По данным S& P Global Market Intelligence, операционная прибыль ожидалась в размере 824 млрд иен. Сразу после объявления о падении реальных прибылей акции Toyota снизились на 3,9%.

Несмотря на квартальное падение, компания сохранила свой прогноз операционной прибыли в размере 2,4 млрд иен на год до марта 2023 года, поскольку ослабление иены компенсирует рост расходов.

В компании полагают, что к концу года ситуация с поставками микросхем улучшится, и пока не снижают плана по продаже 9,7 млн автомобилей в 2022 году.

Несмотря на проблемы, в первой половине года Toyota все же продала больше машин, чем Volkswagen. Это значит, что компания уже третий год подряд удерживает первое место по глобальным продажам автомобилей.