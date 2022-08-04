Владикавказ, 4 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Северной Осетии в сентябре 2022 года состоятся выборы в законодательное собрание. Жителям республики предстоит избрать 70 депутатов шестого созыва парламента. Голосование пройдет в рамках единого дня голосования в течение двух дней 10 и 11 сентября.

Scott Maxwell Выборы

Выборы в заксобрание РСО-Алании проходят по пропорциональной системе. Свое волеизъявление могут выразить 518 352 избирателя, зарегистрированных в настоящее время в республике. Они смогут отдать свои голоса за такие партии, как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Родина», «Справедливая Россия — За Правду» и «Партия дела». В настоящее время, по данным портала «Спутник Южная Осетия» (Sputnik), уже зарегистрированы списки кандидатов в депутаты. По 74 человека в списке у «Единой России», КПРФ и «Партии дела». В списке у ЛДПР 81 кандидат, у «Родины» — 83, у «Справедливой России — За Правду» — 100 человек.

Напомним, парламент Северной Осетии избирается на пять лет, проходят в него партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. В нынешнем пятом созыве парламента присутствуют такие партии, как «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Патриоты России»