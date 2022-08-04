Москва, 4 августа 2022, 10:24 — REGNUM Семьям переселенцев из Донбасса и с Украины, чьи дети родились в России, необходимо платить материнский капитал. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Глава СК России Александр Бастрыкин
Глава СК России Александр Бастрыкин
Sledcom.ru

Глава ведомства считает, что этот правовой вопрос необходимо немедленно решить.

«Это следует урегулировать в самое ближайшее время, закрепив возможность получения таких выплат», — сказал он.

Бастрыкин отметил, что многие люди, получающие российское гражданство, обладают высокой квалификацией и могут быть полезны.