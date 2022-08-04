Москва, 4 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Семьям переселенцев из Донбасса и с Украины, чьи дети родились в России, необходимо платить материнский капитал. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

Глава ведомства считает, что этот правовой вопрос необходимо немедленно решить.

«Это следует урегулировать в самое ближайшее время, закрепив возможность получения таких выплат», — сказал он.

Бастрыкин отметил, что многие люди, получающие российское гражданство, обладают высокой квалификацией и могут быть полезны.