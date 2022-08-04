Казань, 4 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Жительница поселка Большие Клыки в Татарии оформила кредит в размере 2,48 млн рублей и перевела на указанные лжебанкиром счета. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает МВД по РТ.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Со слов 41-летней пострадавшей, в конце июля она подала заявку в банк на рефинансирование имеющихся кредитов. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он спросил, подавала женщина заявку и подтверждает ли сумму рефинансирования. Заявительница ответила утвердительно. Лжебанкир сообщил, что личные данные обратившегося в банк, не совпадают с данными женщины. Возможно произошла утечка личных данных клиента банка и этим воспользовались злоумышленники. Мужчина сказал, что передаст эту информацию в полицию.

На следующей день с женщиной связался через мессенджер якобы сотрудник правоохранительных органов. Он посоветовал следовать указаниям сотрудника банка.

Позже под диктовку лжебанкира женщина оформила кредит на сумму 2 млн 480 тыс. рублей и перевела обналиченные средства на незнакомый счет. Через несколько дней ей снова позвонили и сказали, что на имя женщины вновь оформлен незаконный кредит. На этот раз пострадавшая не поверила и пришла с заявлением в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Набережных Челнов мошенники убедили в оформлении незаконного кредита.

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