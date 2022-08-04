Москва, , 10:24 — REGNUM Заниматься развитием информсистемы ФНС России — АИС «Налог-3» будет единственный участник соответствующего тендера. Ему предложен контракт ценой 555 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Победителем было признано АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» из Москвы, созданное в 2016 году. Руководитель — Олег Богатырев. По открытым данным, компания — частый подрядчик ФНС России, с которой её связывают свыше 50 договоров на общую сумму более 5 млрд рублей.

Напомним, доработать систему должны за восемь этапов, которые завершаются к середине июля 2023 года.