Москва, 4 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Заниматься развитием информсистемы ФНС России — АИС «Налог-3» будет единственный участник соответствующего тендера. Ему предложен контракт ценой 555 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Победителем было признано АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» из Москвы, созданное в 2016 году. Руководитель — Олег Богатырев. По открытым данным, компания — частый подрядчик ФНС России, с которой её связывают свыше 50 договоров на общую сумму более 5 млрд рублей.

Напомним, доработать систему должны за восемь этапов, которые завершаются к середине июля 2023 года.