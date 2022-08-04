Бухарест, , 10:23 — REGNUM По меньшей мере 13 человек получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП на международном шоссе DN28 в уезде Яссы на северо-востоке страны. Об этом 4 августа сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

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По предварительным данным, в аварию попал автобус с молдавской регистрацией. Предполагается, что водитель указанного транспортного средства заснул за рулем и врезался в фургон, шедший по встречной полосе.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале масштабной акции по предотвращению дорожно-транспортных происшествий в стране.