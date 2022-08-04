Бухарест, 4 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 человек получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП на международном шоссе DN28 в уезде Яссы на северо-востоке страны. Об этом 4 августа сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

По предварительным данным, в аварию попал автобус с молдавской регистрацией. Предполагается, что водитель указанного транспортного средства заснул за рулем и врезался в фургон, шедший по встречной полосе.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале масштабной акции по предотвращению дорожно-транспортных происшествий в стране.