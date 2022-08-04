Чебоксары, 4 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Ядринском районе Чувашии, где рекультивируется городская свалка, подрядчику объявлено предостережение из-за низких темпов работы, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии. Между тем, приведённые данные об объёме выполненных работ расходятся с информацией регионального министерства природных ресурсов.

https://minpriroda.cap.ru/ Рекультивация свалки в Ядрине

Речь идёт рекультивации свалки твёрдых коммунальных отходов в городе Ядрин, которая проводится в рамках муниципального контракта по национальному проекту «Экология». В надзорном ведомстве отмечают, что руководителю подрядной организации объявлено предостережение.

«В связи с низкими темпами выполнения работ (12% от общего объема при сроке сдачи объекта до 01.10.2022), в целях недопущения срыва реализации на территории района национального проекта руководителю подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также внесено представление в адрес главы Ядринской районной администрации. Правоохранители отмечают, что сити-менеджер не направил в установленные сроки в Росприроднадзор утверждённый проект рекультивации свалки.

Ведомство взяло на контроль ход работ и устранение выявленных нарушений.

https://minpriroda.cap.ru/ Скриншот релиза минприроды Чувашии от 28 июня 2022 года

https://epp.genproc.gov.ru/ Скриншот релиза прокуратуры Чувашии от 3 августа 2022 года

Между тем, 28 июня минприроды Чувашии заявило со ссылкой на представленную Ядринской районной администрацию информацию, что объем выполненных работ «составляет 40%, что полностью соответствует графику».

По данным минприроды Чувашии, площадь рекультивации составляет 1,833 га, объем накопленных на свалке отходов оценивается в 31,55 тыс. кубометров.