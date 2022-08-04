Москва, 4 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Бывший футболист московского «Динамо» Антон Соснин завершил карьеру из-за осложнений после коронавируса. Об этом 4 августа сообщает ТАСС.

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32-летний Соснин рассказал, что, будучи игроком «Динамо», долгое время не играл из-за травмы, а потом была пауза из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году он перешёл в нижнекамский «Нефтехимик», главным тренером которого был Кирилл Новиков, работавший до этого в «Динамо».

«Я уже обо всем договорился, мне нужно было пройти медобследование — выяснилось, что коронавирус дал осложнение на сердце. У меня были проблемы при нагрузках — я этого не чувствовал, но в любой момент это могло сыграть злую шутку. Естественно, я и сам сказал, что никуда не поеду, и в «Нефтехимике» решили не рисковать», — сказал Соснин.

Он также рассказал о подготовке к тренерской работе: в мае получил лицензию категории B. Теперь он рассчитывает получить лицензию категории A, а после неё — категории Pro.

Напомним, Соснин выступал за «Динамо» с 2015 по 2020 год. До этого он играл за самарские «Крылья Советов» и краснодарскую «Кубань».