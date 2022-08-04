Южно-Сахалинск, , 10:21 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Южно-Сахалинска, которых обвинили в уклонении от налогов в особо крупном размере. Обвинительное заключение по делу утверждено прокурором и направлено для рассмотрения в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

В суде Prokuror-kaluga.ru

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Один из мужчин являлся руководителем строительной фирмы, ещё двое ранее были её учредителями. Компания по незаконной схеме уклонялась от уплаты налогов, причинив Российской Федерации ущерб в сумме более 140 млн рублей.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму порядка 142 млн рублей — арестованы 140 земельных участков, жилые и нежилые помещения, автотранспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-руководителя строительной фирмы заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Самарской области.