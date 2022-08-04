Красногорск, , 10:21 — REGNUM В городе Орехово-Зуеве Московской области на земельного участке площадью порядка 6,3 га начнется строительство индустриального парка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Индустриальный парк Черняховск Russiaindustrialpark.ru

Новый индустриальный парк будет ориентирован на обслуживание интересов малого и среднего бизнеса, для которого арендные платежи не превышают 5% оборота компании. Реализация проекта позволит создать свыше 300 рабочих мест.

Ранее на месте обанкроченной более 10 лет назад Орехово-Зуевской птицефабрики был создан производственно-складской комплекс (ПСК) «Кабаново». Компания активно развивается и строит на своей территории новый корпус площадью 1500 кв. метров.

Концепция производственно-складского комплекса предполагает строительство помещений площадью от 400 до 700 кв. метров потенциальной возможность их объединения до 2 тыс. кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Подмосковье появится индустриальный парк для IT-компаний.

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