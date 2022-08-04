Тула, 4 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Значительный рост числа случаев убийств и разбоев зафиксирован в Тульской области за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, где 3 августа подвели итоги работы за январь–июнь.

Prokuror-kaluga.ru Разбой

Так, общее число тяжких и особо тяжких преступлений на территории Тульской области за полгода снизилось на 6,4%, до 2 163 фактов. При этом на 32,3% увеличилось число убийств — за полгода совершено 41 такое преступление. Фактически в два раза, с 14 до 27, увеличилось число зафиксированных случаев разбоя. Также зафиксировано 22 преступления (+46,7%), связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть.

Всего за первое полугодие 2022 года на территории Тульской области зарегистрировано 7 550 преступлений — рост составил 3,5%. На 8,6% выросло число мелких краж, а на 59,1% стало больше случаев мелких хищений. Отмечен рост показателей повторной (с 2 214 до 2500, рост составил 12,9%) и уличной преступности (с 1 889 до 2 244, +18,8%).

По итогам прокурорских проверок исполнения законодательства о профилактике преступлений в правоохранительные органы внесено 400 актов прокурорского реагирования.