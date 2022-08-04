Курган, 4 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Из Казахстана в Курган не пропустили машину с 20 тоннами репчатого лука. Об этом 4 августа сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лук

Товар задержали в пункте пропуска Петухово. Его везли в мешках без обязательной маркировки, обозначающей место производства.

Грузоперевозчика привлекли к административной ответственности. А машину с луком вернули в Казахстан.