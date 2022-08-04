Вашингтон, 4 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии опосредованной войны с Россией и, похоже, просто намерен избавиться от неё. Об этом 4 августа пишет американское издание National Review.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Как отмечает автор публикации, ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что Белый дом не доверяет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, говорят о том, что американские власти готовятся к двум вариантам развития событий в этом вопросе.

«Во-первых, не исключено, что администрация Байдена просто хочет завершения российско-украинского конфликта, а Зеленский на это не соглашается. Поэтому администрация готовит почву, чтобы оставить Зеленского в гордом одиночестве: пусть подумает о своем поведении. Второй мотив. Администрация предвидит, что конфликт развивается не так, как надо, и намеревается сделать из Зеленского козла отпущения», — говорится в статье (цитата по ИноСМИ).

Также автор напоминает, что в ходе своей предвыборной кампании Байден позволял себе жёсткую риторику в отношении России, однако по вступлении в должность заговорил о «стабильных и предсказуемых» отношениях с Москвой.

При этом отмечается, что американский лидер сразу принял предложение президента России Владимира Путина о продлении на пять лет действия соглашения СНВ-3 и, как считает автор, отказался от противодействия трубопроводу «Северный поток — 2», усилив зависимость Европы от энергоресурсов из РФ, а также увеличил импорт российской нефти и остановил строительство трубопровода Keystone.

«Байден пришел в Овальный кабинет, не горя желанием вступать в драку с Россией. Теперь же он оказался в состоянии опосредованной войны с Москвой, хотя никогда этого не хотел», — отмечается в публикации.

«До начала российской операции он намекал, что «небольшой конфликт» не спровоцирует США и НАТО на ответные действия. Байден видит, как нарастают последствия от конфликта — рост цен на энергоресурсы и продовольствие, всемирный голод, слишком холодная зима для Западной Европы — и наверняка просто хочет выбраться из этой неразберихи. А если Украине придется пойти на определенные территориальные уступки, что ж, США никогда особо не интересовало, кто контролирует Донбасс», — также добавляется в ней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из обнародованного 3 августа доклада правозащитной организации Amnesty International стало известно, что военнослужащие киевских войск нарушают международные правовые нормы и военное право тем, что размещают вооружение в школах, детских садах и больницах в украинских городах, так как этим подвергают опасности жизни мирных жителей.