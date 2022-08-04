Партизанский район, Приморский край, , 10:15 — REGNUM В Приморье в море унесло четырёх купающихся человек, спасти не удалось одного из них.

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По сообщениям в региональных пабликах, трагедия случилась 3 августа на одной из баз отдыха на морском побережье в бухте Врангеля в Партизанском районе.

На базе отдыха «Морская звезда» четыре человека купались в море и неожиданно их начало уносить течением.

Отдыхающие бросились на помощь, троих спасли до приезда спасателей. Тело четвёртого ищут.

На сайте МЧС Приморья информации о происшествии нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в водоёме посёлка Майский (Шахты) утонул мужчина. Погибшего искали почти сутки.