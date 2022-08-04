Москва, 4 августа 2022, 10:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников, которые отражают вторжение. Документ опубликован на портале правовой информации.
Получившие статус ветерана сотрудники Погранслужбы ФСБ смогут рассчитывать на полагающиеся законом выплаты и льготы.
Закон имеет обратную силу, и статус может быть предоставлен пограничникам, отразившим нападение боевиков в период до принятия документа, начиная с 24 февраля. Таким образом, он будет действовать весь период проведения специальной военной операции России на Украине.