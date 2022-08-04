Москва, 4 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Законопроект об усилении роли государства в формировании политики в области культуры будет внесен осенью 2022 года в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа, об этом сообщил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Kremlin.ru Сергей Миронов

По его словам, спецоперация на Украине стала моментом истины, в том числе и для деятелей культуры.

«Кто-то сбежал за рубеж и оттуда вякает, кто-то остался и затаился до поры. В России им давали заработать, их поощряли и популяризировали, а они предали своих читателей, слушателей и зрителей, которые им верили», — пояснил депутат.

Миронов рассказал, что по инициативе СРЗП была создана Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), которая будет привлекать внимание надзорных органов к фактам поддержки представителями власти и госкомпаний деятелей культуры, занимающих враждебную позицию в отношении действий России.

Депутат считает, что для изменения ситуации на культурном фронте нужно менять законодательство и прежде всего — закон об основах культурной деятельности.

«Каждый раз, когда я обращался в Министерство культуры по поводу очередного непотребства, например спектакля «Гоголь-центра», мне в ответ цитировали законодательные положения о невмешательстве государства в творческую деятельность. С этой бесхребетностью пора заканчивать. Государство обязано защищать национальные интересы, ценности и традиции в искусстве и литературе. Надо выбивать юридическую почву из-под ног тех, кто ничего не может, а скорее и не хочет этого делать», — отметил Миронов.

Готовящаяся законодательная инициатива, по его словам, не будет направлена на вмешательство в творческий процесс.

«Желаешь творить — на здоровье: пиши, рисуй, сочиняй, ставь спектакли у себя на кухне, но если ты намерен представить произведение широкой аудитории, а тем более рассчитываешь на бюджетное финансирование, льготы, поддержку органов власти, то изволь соответствовать некоторым требованиям и не плевать в колодец, из которого собираешься пить», — заключил парламентарий.