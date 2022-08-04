Москва, 4 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В настоящее время санкции, введенные против РФ, больнее всего бьют по металлургам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы Минпромторга РФ, согласно которым восстановление российской металлургии и ее адаптация к санкциям затянется на восемь лет — до 2030 года.

Металлургия

«Очень сложно делать прогнозы по таким видам промышленности, как металлургия, — констатировал Остапкович. — Это наиболее форсмажорная отрасль. Почти такая же форсмажорная, как нефтяная или газовая. У нас особо не говорят об этом, но ведь санкции сейчас больнее всего бьют по металлургам. И металлурги будут терять во втором полугодии свои активы. Кроме того, прогноз на 2030 год может сделать любой человек. Даже домохозяйка! Никто в 2030 году и не вспомнит, какие прогнозы делал Минпромторг РФ в 2022 году. Многое будет зависеть от геополитической и санкционной ситуации. В принципе металлургическая промышленность в России достаточно хорошо развита. Металлургия — это наиболее представительный частный сектор. Там очень мало государственного присутствия. Поэтому перспективы и потенциал у российских металлургов достаточно хорошие. А наша металлургическая промышленность очень высоко котируется в мире. И если не будет никакого санкционного давления, то будет и хороший экспорт и хорошее внутреннее потребление».

При этом, экономист подчеркнул, что одной из главных проблем российской металлургии стали постоянные изменения «правил игры».

«[Власти РФ] всё время меняют правила игры, всё время меняют налоговые отчисления. И металлурги не могут построить долгосрочный стратегический план. Он не знают, что произойдет через год-два. Какая будет регуляторика. Поэтому нужно установить правила, которые будут сохраняться. Тогда металлурги создадут свой бизнес-план и спокойно будут работать, зная, что никто не будет их трогать. Главное, чтобы были четкие правила игры и бонусное субсидирование», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Денис Манутров заявил, что в России необходимо снизить фискальную нагрузку на металлургов.