Благовещенск, 4 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Жителя Хабаровского края, по вине которого погиб сотрудник госавтоинспекции Амурской области Вячеслав Шевалье, наказан лишением свободы на 22 года. Из них 19 лет он будет отбывать в колонии строгого режима, а первые три года — в тюрьме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Regalacademy.org Суд

Читайте также: В Приамурье при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский

Приговор также вынесен мужчине, который находился в машине вместе с ним. Обоих хабаровчан наказали за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Пакет с веществами, реализация которых запрещена, мужчины выбросили из машины в тот момент, когда их остановил сотрудник ДПС. Сбыть наркотики они собирались в колонии Хабаровского края.

«Чтобы остановить преступников, сотрудник полиции схватился руками за дверь автомобиля. Однако виновный, набрав большую скорость, направил автомобиль в леерное ограждение дороги. В результате столкновения автомобиля с леерным ограждением инспектор ДПС получил множественные телесные повреждения, от которых скончался на месте преступления», — отметили в прокуратуре.

Сообщник хабаровчанина, который находился за рулём автомобиля, приговорён к одиннадцати годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, у погибшего полицейского остались жена и двое детей. Задавившего его хабаровчанина удалось задержать только в Еврейской автономной области. Ранее он был неоднократно судим за квартирные кражи.