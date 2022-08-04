Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM Жителей Екатеринбурга будут штрафовать за езду вдвоём на электросамоварах. Предполагается, что нарушителям также начнут блокировать аккаунты, сообщила журналистам пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик.

Электросамокат Иван Шилов © ИА REGNUM

Сервис разработал систему, которая позволит определять число людей на самокате. Разработка алгоритма заняла больше года. Сейчас систему тестируют на десятках самокатов.

Штрафовать самокатчиков пока планируют только за повторное нарушение. При первой поездке вдвоём сервис снизит скорость самоката и объяснит пользователю опасность нарушения.