Екатеринбург, 4 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Жителей Екатеринбурга будут штрафовать за езду вдвоём на электросамокатах. Предполагается, что нарушителям также начнут блокировать аккаунты, сообщила журналистам пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

Сервис разработал систему, которая позволит определять число людей на самокате. Разработка алгоритма заняла больше года. Сейчас систему тестируют на десятках самокатов.

Штрафовать самокатчиков пока планируют только за повторное нарушение. При первой поездке вдвоём сервис снизит скорость самоката и объяснит пользователю опасность нарушения.