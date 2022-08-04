Донецк, , 10:06 — REGNUM Украинская артиллерия выпустила пять снарядов по мирным кварталам Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщили 4 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

В 9:00 с позиций киевских войск в населённом пункте Нетайлово открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ несколько раз обстреляли за утро Донецк и другие города ДНР.