Донецк, 4 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 542 единицы боеприпасов. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… (Выпущено) 542 единицы различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

В результате обстрелов были повреждены 47 домостроений в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, Кременце и Макеевке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.