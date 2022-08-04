Фарах, Афганистан, 4 августа 2022, 10:05 — REGNUM В афганской провинции Фарах неизвестные убили мужчину по имени Аманулла Халики, жителя города Фарах, административного центра провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».
По данным источников, Аманулла владел легковым автомобилем и занимался извозом. Преступники сели в его машину под предлогом поездки и убили его, но автомобиль не забрали.
Тело Амануллы было найдено в районе аэропорта Фараха.
Две недели назад в Фарахе неизвестные убили бывшего военнослужащего и ранили ещё одного. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.