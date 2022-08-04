Фарах, Афганистан, 4 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарах неизвестные убили мужчину по имени Аманулла Халики, жителя города Фарах, административного центра провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

По данным источников, Аманулла владел легковым автомобилем и занимался извозом. Преступники сели в его машину под предлогом поездки и убили его, но автомобиль не забрали.

Тело Амануллы было найдено в районе аэропорта Фараха.

Две недели назад в Фарахе неизвестные убили бывшего военнослужащего и ранили ещё одного. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.