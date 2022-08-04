Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Совокупная рыночная стоимость крупнейших американских медиакомпаний в 2022 году снизилась почти на 400 млрд долларов, поскольку опасения рецессии, сокращение рекламы и окончание пандемии, которое изменило поведение аудитории, создали условия «идеального шторма» для Netflix и его аналогов. Об этом 4 августа пишет Financial Times.

Netflix Jade87

С начала года акции крупных американских медиакомпаний упали в среднем на 35%, что привело к общим потерям рыночной капитализации в размере 380 млрд долларов.

Даже после некоторого восстановления в последние недели стоимость акций крупнейших медиагрупп — Disney, Netflix, Comcast, Spotify, Roku, Fox, Paramount, Warner Bros Discovery, The New York Times и News Corp — упала в среднем вдвое по сравнению с историческими максимумами, достигнутыми во время пандемии коронавируса.

По мнению руководителей компаний и аналитиков рынка, стечение множества факторов виновно в том, что лопнул этот «медиапузырь», раздутый успехом Netflix.

По мере выхода США и других стран из пандемии, люди проводят все больше времени вне дома и меньше — у мониторов и телевизоров. В это же время компания Netflix сообщила об остановке многолетнего роста, заставив инвесторов испугаться за состояние всей отрасли.

Эти проблемы совпали с более широкими опасениями по поводу рецессии в США.

Реклама, расходы на которую обычно снижаются в первую очередь в условиях спада, уже сокращается, о чем свидетельствуют квартальные итоги Snap, Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Google.

«Насколько пандемия сбивает траекторию? Насколько экономика? Насколько люди не хотят больше сидеть дома? Сейчас так много факторов, — говорит аналитик исследовательской фирмы в области телекоммуникаций и медиатехнологий LightShed Рич Гринфилд. — Я бы назвал это идеальным штормом, который утопит историю стримингового вещания».

Больше всего пострадали компании, доходы которых зависят от стримингового вещания и рекламы.

По словам аналитика медиа-консалтинговой компании MoffettNathanson Майкла Натансона, «мы переживаем первую рецессию цифровой рекламы» после создания раздутого пандемией рекламного пузыря, «подобного которому мы еще никогда не видели».

«Произошел довольно масштабный сдвиг от веры в будущее стримингового вещания к признанию того, что его будущее не настолько прибыльно или ценно, как люди думали», — объясняет Гринфилд.

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