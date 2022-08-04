Магас, 4 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В 2022 году в международной акции «Сад памяти» в Ингушетии приняли участие более 3000 жителей. Все вместе они смогли высадить около 60 тыс. саженцев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили 4 августа в пресс-службе правительства региона.

Телеграм-канал правительства Ингушетии Акция «Сад памяти»

По словам организаторов акции, в республике самая масштабная посадка саженцев прошла в городе Магасе. Её приурочили к 80-летию битвы за Кавказ. При этом при посадке выбирались деревья-медоносы — Ингушетия славится своим медом, который является одним из брендов республики.

«За все время акции были высажены саженцы ясеня, липы, березы, рябины и сирени, которая является не только символом акции, но и Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении пресс-службы правительства в телеграм-канале.