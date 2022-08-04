Москва, , 10:05 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал решение снести памятник освободителями в Риге «негодяйством и подлостью». Своим мнением депутат поделился 4 августа в телеграм-канале.

Виталий Милонов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя решение о сносе памятника в столице Латвии, Милонов заявил, что мэр города Мартиньш Стакис открыто поддерживает тех, против кого сражались освободители, то есть нацистов.

«Это просто негодяйство и подлость. Уверен, что памятник Освободителям вернется в Ригу вместе с российским флагом, но Стакис не увидит это, потому что сбежит за границу или будет наблюдать за этим, находясь за решеткой», — заявил депутат.

Напомним, что в Риге в районе Пардаугава демонтируют памятник освободителям. При этом Ленинградская область, которая попросила отдать ей памятник, получила отказ местных властей.

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