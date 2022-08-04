Волгоград, , 10:07 — REGNUM Житель Ульяновской области, сбежавший из колонии и изнасиловавший сначала в Волгограде школьницу, а затем молодую женщину в Астрахани, приговорён к длительному сроку лишения свободы. Приговор вынесен волгоградским судом 3 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В октябре 2021 года злоумышленник, осуждённый за имущественные преступления, сбежал из исправительной колонии в Ульяновской области. Рецидивист приехал в Волгоград, напал на 15-летнюю девушку, надругался над ней и похитил деньги. Через четыре дня он с ножом набросился на 27-летнюю женщину в Астрахани, отобрал у неё деньги и телефон, и изнасиловал.

Кировский районный суд Волгограда приговорил злоумышленника к 18 годам лишения свободы, причём первые пять лет он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок в исправительной колонии особого режима. Приговор ещё может быть обжалован.