Бухарест, 4 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В уезде Сибиу (Центральная Румыния) по подозрению в получении относительно незначительной взятки задержан известный врач. Об этом 4 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По предварительной информации, терапевт, имя которого не разглашается, мог быть причастен к получению незаконного вознаграждения в виде 1100 леев ($227), а также спиртных напитков. Кроме того, предполагается, что указанный врач использовал труд больных граждан на своем приусадебном участке.

Сообщается, что ранее задержанный медик вел популярную телепрограмму на одном из румынских телеканалов.

Ведется следствие. Если вина гражданина будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Накануне правительство Румынии объявило об очередном этапе борьбы с коррупцией и взяточничеством.