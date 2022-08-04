Тбилиси, 4 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Крупнейшая в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) распадётся вне зависимости от того, уйдёт из неё основавший ЕНД бывший президент страны Михаил Саакашвили или нет. Об этом 3 августа заявил журналистам исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Его попросили прокомментировать сообщение о решении Саакашвили удалиться от созданной им партии и покинуть грузинскую политику. Мдинарадзе считает, что в ЕНД давно нарастало противостояние, но теперь оно стало очевидно для всех.

«Факт — необратимый процесс распада «Национального движения» уже начался», — сказал Мдинарадзе.

Напомним, 30 июля адвокат находящегося в заключении Саакашвили Виктор Гелбахиани сообщил, что экс-президент решил уйти из грузинской политики. Бывший президент данное заявление пока не комментировал лично. Председатель ЕНД Ника Мелия позже заявил, что состояние здоровья Саакашвили не позволяет ему участвовать в политике.