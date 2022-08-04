Москва, , 10:01 — REGNUM Материалы для проведения дополнительной проверки по факту происшествия в колонии в Пермском крае поручил затребовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба СК РФ.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Уточняется, что ранее в СМИ появились обращение к руководству российского СК по поводу смерти мужчины в колонии Пермского края в октябре 2021 года, по факту которой ранее провёл процессуальную проверку межрайонный следственный отдел СУ по региону.

Также указывается, что по итогам этой проверки было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. затребовать материалы из межрайонного отдела для проведения дополнительной проверки в аппарате регионального следственного управления и доложить в кратчайшие сроки о принятом процессуальном решении», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что прокуратура Воронежской области проводит проверку по факту смерти троих мужчин в СИЗО.