Кабул, 4 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Пострадавшие от наводнения уезды Бехсуд и Джалриз в Афганистане не были включены в список гуманитарной помощи. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, в результате наводнений за последний месяц большому количеству жителей этих уездов нанесён огромный материальный ущерб. Однако, по их словам, пострадавшие не попали в список гуманитарной помощи. Они подчеркивают, что только за эту неделю дважды проводилась раздача продовольственных и иных товаров жителям соседних уездов.

Источник в Бехсуде сообщает, что кочевникам, расположившимся недавно в этом уезде, помощь оказывалась дважды, но местных жителей обошли стороной.

Жители просят агентства по оказанию помощи не довольствоваться составленными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) списками и оказать помощь всем пострадавшим.