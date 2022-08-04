Москва, , 10:00 — REGNUM Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) предложил проверить деятелей шоу-бизнеса Ивана Урганта, Максима Галкина и Чулпан Хаматовой на предмет уплаты налогов. Об этом 4 августа сообщает RT.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутат направил соответствующее письмо на имя генерального прокурора России Игоря Краснова. Он указал на публикации в СМИ, согласно которым эти лица, высказавшиеся неоднозначно о российской спецоперации на Украине, распродают своё имущество.

По словам Сухарева, вызывают сомнения источники получения средств, на которые была приобретена собственность. Кроме того, открыт вопрос об уплате налогов с этих доходов.