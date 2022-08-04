Воронеж, 4 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Теперь уже бывший депутат Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Нина Беляева включена в перечень физических лиц, причастных к экстремистской деятельности, сформированный Росфинмониторингом.

Procspb.ru Нет экстремизму

Изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Росфинмониторинг опубликовал 3 августа.

Беляева находится в розыске, ей заочно предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых Сил РФ, а также в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Также в отношении неё возбуждено дело о публичном призыве к терроризму.

Сам фигурантка дела бежала из России ещё в марте. Известно, что она сложила мандат. В перечне депутатов райсовета её фамилия отсутствует.