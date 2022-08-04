В Ярославской области подделывали документы на заготовку леса
Ярославль, 4 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославской области заготовка леса происходила по поддельным документам. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура.
Заготовка леса шла в Некрасовском районе на территории, подконтрольной государственному казённому учреждению «Ярославское лесничество». При этом лес продавался под видом заготовки древесины гражданами для собственных нужд — строительства дома или на дрова. Как полагают в прокуратуре, документы были подделаны.
Материалы прокурорской проверки были переданы в следственный орган. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Кроме того, природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании сделок купли-продажи ничтожными. Эти иски судами удовлетворены.