Ярославль, 4 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославской области заготовка леса происходила по поддельным документам. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура.

Tan2 Древесина

Заготовка леса шла в Некрасовском районе на территории, подконтрольной государственному казённому учреждению «Ярославское лесничество». При этом лес продавался под видом заготовки древесины гражданами для собственных нужд — строительства дома или на дрова. Как полагают в прокуратуре, документы были подделаны.

«Местные жители, от имени которых заключены договоры, за предоставлением лесных насаждений не обращались, подписи в документах указанным лицам не принадлежат», — сообщили в прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки были переданы в следственный орган. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Кроме того, природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании сделок купли-продажи ничтожными. Эти иски судами удовлетворены.