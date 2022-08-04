Казань, , 10:00 — REGNUM В Казани с начала 2022 года трудоустроено 800 человек с ограниченными возможностями здоровья. Уровень трудоустройства достиг 33%. Городской показатель превышает республиканский и федеральный (31% и 25% соответственно). Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что казанский показатель в этом году планируется повысить до 40%.

Знак «Инвалид» Игорь Ивашевич

«Можно сказать, что на 10% трудоустройство людей с инвалидностью в Казани превышает федеральный показатель. В республике он порядка 30%, но мы на себя взяли амбициозную задачу — в этом году трудоустроить 40% людей трудоспособного возраста с инвалидностью. А это 40% от 18 тысяч человек», — сказала глава республиканского ведомства.

Для реализации амбициозных планов необходимо помочь в поиске работы 1,4 тыс. инвалидам, добавила Зарипова.

В Татарии для инвалидов открыто более 800 вакансий, из них 740 — по соответствующей квоте.

За прошедшие 11 лет в Казани для людей с ограничениями в здоровье по программе «Доступная среда» было адаптировано 305 городских объектов, которые выбирали сами инвалиды и представители различных общественных объединений.

«С 2011 по 2020 год мы говорили о физической доступности, по этой программе «Доступная среда» из федерального бюджета в РТ было привлечено практически 3 млрд рублей», — дополнила министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

Ранее ИА REGNUM передавало, в школах Казани обучаются 1011 детей с инвалидностью и 703 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Для более 10 тыс. «особенных» дошколят работают 655 групп.

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