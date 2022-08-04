Париж, 4 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. По данным комитета ООН, Франция нарушила международный пакт о гражданских и политических правах, запретив женщине носить чадру во время учебы в средней школе, сообщает Le Figaro.

(сс) Stevebidmead Мусульманка

Комитет напоминает Франции о «свободе исповедовать свою религию». Решение комитета по правам человека, принятое в марте, следует за жалобой, поданной в 2016 году гражданкой Франции 1977 года рождения. Факты относятся к 2010 году, когда заявительница поступила на курсы профессионального обучения для взрослых. После прохождения собеседования и вступительного испытания она пошла в лицей, где должно было проходить обучение, но директор лицея отказал ей в поступлении из-за запрета носить знаки принадлежности к религии в государственном образовательном учреждении.

Комитет напоминает, что «свобода исповедовать свою религию включает ношение отличительной одежды или головного убора».

Закон запрещает учащимся носить заметные религиозные символы в государственных школах, колледжах и средних школах.