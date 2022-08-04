Луганск, 4 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ погибли 77 мирных жителей, еще 229 получили ранения. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В период с 17.02.2022 по 04.08.2022… Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины)… стали 306 мирных жителей, из которых 77 человек погибли и 229 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибло и 19 детей получили ранения», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрелов ВСУ было разрушено и повреждено 2142 домостроения в 31 населенном пункте, повреждено 187 объектов гражданской инфраструктуры.