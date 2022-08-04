Ярославль, 4 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Ярославле прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мэрию провести берегоукрепление Которосльной набережной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Кировского районного суда.

Суд

Иск был подан ярославским межрайонным природоохранным прокурором. Речь идёт об участке от улицы Чайковского до моста через реку Которосль. Требования обоснованы тем, что мэрия является собственником гидротехнического сооружения, и именно собственник несёт ответственность за безопасность сооружения.

«В нарушение указанных положений мэрией г. Ярославля не обеспечено соблюдение обязательных требований при техническом обслуживании, эксплуатационном контроле и текущем ремонте гидротехничсекого сооружения, требуется капитальный ремонт гидротехнического сооружения с восстановлением профиля берегоукрепления (отсыпкой камнем)», — разъясняется в судебном решении.

Прокурор попросил суд возложить на мэрию обязанность провести капитальный ремонт в срок до 31 декабря 2023 года.

При этом представитель мэрии возражал против удовлетворения иска, сообщив, что класс опасности берегоукрепления не установлен, а следовательно на него не распространяются требования закона. Таким образом, в мэрии считают, что прокурор не предоставил «достоверных и допустимых доказательств того, что спорный объект нуждается в проведении капитального ремонта».

Суд, в свою очередь, пояснил, что отсутствие определения класса опасности не говорит об отсутствии обязанности по надлежащей эксплуатации. Плюсом к этому необходимость ремонта подтверждалась самой мэрией в письме, а также актом проверки Ростехнадзора.

По итогу разбирательства суд удовлетворил требования прокурора. Решение может быть обжаловано.