Москва, , 09:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим ФСБ.

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Закон устанавливает статус ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также закон устанавливает статус инвалида боевых действий указанным военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении вышеназванных задач.

Закон имеет обратную силу и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2024 года.

Тема поднималась на встрече президента России с руководством Госдумы и главами фракций 7 июля 2022 года.

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