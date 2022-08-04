Хошимин, Вьетнам, 4 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. 3 августа в Хошимине состоялась презентация туристических возможностей столицы Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации Сеула.

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Сообщается, что на мероприятии с приветственной речью выступил мэр Сеула О Сэ Хун. Он отметил, что Южная Корея и Вьетнам, которые в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, являются важными партнёрами в сфере туризма.

Представитель Южной Кореи также представил вьетнамской стороне новые туристические достопримечательности и фестивали, которые пройдут в Сеуле во второй половине года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 14 августа в Сеуле пройдет туристический фестиваль Seoul Festa.

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