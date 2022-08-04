Кабул, , 09:50 — REGNUM В Кабуле убит сотрудник министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

По данным источников, маулави Машаль был убит вечером 3 августа в районе «Карте-Нау» афганской столицы.

О деталях и мотивах убийства информации пока не поступало.

Также в течение нескольких часов между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и неизвестными лицами шёл бой в районе «Карте-Сахи», в 3-м округе безопасности города Кабула. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что в ходе боестолкновения несколько человек с обеих сторон были убиты и ранены.

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