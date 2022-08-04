Тайбэй, 4 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Ракетные системы развертывают для того, чтобы отслеживать действия ВВС Китая, власти Тайваня, которые также держат корабли около «серединной линии» для наблюдения за ВМС КНР, на фоне ранее начатых Пекином масштабных военных учений вокруг острова. Об этом 4 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Тайвань развертывает ракетные системы, чтобы отслеживать действия китайских ВВС вблизи «срединной линии». Корабли находятся рядом со «срединной линией, чтобы наблюдать за деятельностью военно-морских сил КНР «», — сказал он.

Также он заявил, что утром 4 августа несколько самолётов ВВС Китая в течение непродолжительного времени якобы пересекали «срединную линию» и добавил, что порядка десяти китайских военных кораблей временно пересекали Тайваньский пролив.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевые стрельбы на дальние расстояния были проведены частями сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе военных учений около острова Тайвань.